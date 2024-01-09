Врач перечислил правила похудения после новогодних праздников. Как пишут "Известия" со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по спортивной медицине Бориса Поляева, самым правильным решением будет просто вернуться к привычному рациону, а также восстановить режим сна и питания.
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