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Врач перечислил правила похудения после новогодних праздников

Врач перечислил правила похудения после новогодних праздников

Врач перечислил правила похудения после новогодних праздников. Как пишут "Известия" со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по спортивной медицине Бориса Поляева, самым правильным решением будет просто вернуться к привычному рациону, а также восстановить режим сна и питания.

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