Врач перечислил правила похудения после новогодних праздников. Как пишут "Известия" со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по спортивной медицине Бориса Поляева, самым правильным решением будет просто вернуться к привычному рациону, а также восстановить режим сна и питания.