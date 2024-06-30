Орбан хочет сформировать новую фракцию в ЕП

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении создать новую фракцию в Европарламенте в составе партии «Фидес», Австрийской партии свободы во главе с Гербертом Киклем и чешским политическим движением ANO 2011, руководителем которого является экс-премьер Андрей Бабиш.