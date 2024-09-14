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Петербургский дневник

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В Петербурге проходят соревнования по баскетболу на колясках

В Петербурге проходят соревнования по баскетболу на колясках

Победитель турнира определится 15 сентября Во Фрунзенском районе Петербурга проходят Всероссийские соревнования по баскетболу на колясках, которые посвящены памяти бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона СССР Андрея Макеева.

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