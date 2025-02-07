Как подорожали запчасти для не китайских машин

За месяц запчасти для иномарок подорожали более чем на два процента. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для иностранных легковых автомобилей массового ценового сегмента от агрегаторов без учета китайских автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии