Как подорожали запчасти для не китайских машин

За месяц запчасти для иномарок подорожали более чем на два процента. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для иностранных легковых автомобилей массового ценового сегмента от агрегаторов без учета китайских автомобилей.