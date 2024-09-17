Попова заявила, что оснований для вакцинации от оспы обезьян в России нет

Россиянам не нужно прививаться от оспы обезьян в связи с распространением инфекции в других странах. Об этом, оценивая необходимость вакцинации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, передает ТАСС.
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