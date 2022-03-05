Андрей Свечников надеется на мир: «Ситуация тяжелая. Надеюсь, что мирное решение найдут как можно скорее»

Андрей Свечников выразил надежду на мир. «Ситуация, безусловно, тяжелая. Надеюсь, что мирное решение найдут как можно скорее, и все будет хорошо», – сказал форвард «Каролины» после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).
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