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Царьград

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"Зеленский ему отсыпал?": Литовский президент выкинул стыдный номер на Мюнхенской конференции

"Зеленский ему отсыпал?": Литовский президент выкинул стыдный номер на Мюнхенской конференции

Литовский президент Гитанас Науседа выкинул стыдный номер на Мюнхенской конференции. По его словам, именно Литва якобы всегда была "ключевым столпом европейской безопасности".

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Комментарии
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Roman Resser
Вот вам пример того, что к власти в Европе приводят абсолютных идиотов.
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19 час.
MB
Marina Bubon
Не перевелись ещё идиоты. Неуседсивые🤮😡
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16 час.
КМ
Кирилл Мелькумов
Марина 👍✌️💪 Вы Лучшая!!!
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3 час.
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