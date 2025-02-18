Эр-Рияд на переговорах представляют глава МИД и советник по нацбезопасности

Саудовскую Аравию на переговорах между делегациями РФ и США, которые проходят в Эр-Рияде, представляют глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.