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Эр-Рияд на переговорах представляют глава МИД и советник по нацбезопасности

Эр-Рияд на переговорах представляют глава МИД и советник по нацбезопасности

Саудовскую Аравию на переговорах между делегациями РФ и США, которые проходят в Эр-Рияде, представляют глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

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