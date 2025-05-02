США финансировали спровоцировавшие пандемии исследования биооружия – обвинения Габбард и Китая Евгения КомароваВспышки опасных заболеваний и пандемии в ряде стран могли быть вызваны исследованиями биооружия, которые финансировали США.
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