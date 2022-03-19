Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

«Реал» против «Челси» в Лиге чемпионов, «Барса» – «Айнтрахт» в Лиге Европы, бан сборной России не заморозят, фиаско СКА и «Металлурга», митинг-концерт в «Лужниках» и другие новости

1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов свела «Реал» и «Челси», которые встречались в прошлом сезоне, – Тухель уже предвкушает тяжелейший выезд на «Бернабеу».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх