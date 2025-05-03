4 мая в Румынии состоится первый тур повторных президентских выборов. Это стало следствием аннуляции результатов предыдущих выборов, состоявшихся в конце 2024 года, где в первом туре победил «пророссийский» кандидат Кэлин Джорджеску.
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