Из-за чего «кончается» вариатор? Рассказываем подробно!

На примере Nissan X-Trail третьей генерации можно проследить, какими недостатками страдают современные вариаторы, как они улучшаются производителем в ходе конвейерной жизни модели и от каких болячек не в состоянии избавиться никогда.
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