Wildberries выходит на рынок Китая

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries зарегистрировал свой бренд в Китае во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные открытого реестра китайского бюро по товарным знакам.