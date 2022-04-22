Цистерна на 25 тысяч литров воды отправится из Подмосковья в ДНР

Тягач с цистерной на 25 тысяч литров воды отправится из Подмосковья в помощь жителям ДНР. Так компания «Биоэн» поддерживает акцию «Доброе дело», в рамках которой жители собирают воду и товары первой необходимости для Донбасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии