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Царьград

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Издание "Инсайдер": на заводе Coca-Cola под Киевом вспыхнул пожар

Издание "Инсайдер": на заводе Coca-Cola под Киевом вспыхнул пожар

На заводе Coca-Cola в Великой Дымерке Киевской области произошел пожар. Издание "Инсайдер" сообщает, что это одно из крупнейших предприятий компании в Европе и основное производство на Украине.

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