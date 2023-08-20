Хотите услышать настроения улиц - обратите внимание на политическую повестку кандидатов в. Впрочем, не важно за что борется политик - депутатское ли это кресло, или президентское - в его предвыборной риторике и обещаниях будут превалировать темы беспокоящие население страны.
"Сыты по горло", - в Финляндии крепнут голоса за отказ от вступление в НАТО и возвращение в сферу влияния России.
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Просто интересно, как они собираются что-то менять в нынешних отношениях с РФ? В НАТО они уже вступили, все санкции поддерживают, дипломатов - и то высылают. Причем все это делают предельно громко. Вот еще и статус Аландских островов пересматривать затеяли. Украинцы их покусали, что ли, и галлюцинации у финнов начались? В общем, слов теперь хороших говорить можно много, но "ничего они не значат"
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7 час.
LiapaNNZ Фамилия
Вход рубль, выход десять. Для властей есть взятки, для народа полиция. Когда из НАТО выйдут, тогда и поговорим. А предвыборные обещания дело известное — сейчас пообещаем всё что угодно, а вешать будем потом...
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7 час.
Сэм Самуилович
ну-ну.... успокаивайте себя, что кто-то трезвеет и "хочет" к нам! Болгары - яркий тому пример! Самоуспокоение - это проигрыш битвы!
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4 час.
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