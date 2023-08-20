"Сыты по горло", - в Финляндии крепнут голоса за отказ от вступление в НАТО и возвращение в сферу влияния России.

Вадим Кузнецов

Просто интересно, как они собираются что-то менять в нынешних отношениях с РФ? В НАТО они уже вступили, все санкции поддерживают, дипломатов - и то высылают. Причем все это делают предельно громко. Вот еще и статус Аландских островов пересматривать затеяли. Украинцы их покусали, что ли, и галлюцинации у финнов начались? В общем, слов теперь хороших говорить можно много, но "ничего они не значат"