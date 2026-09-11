Каждый месяц из жителей России мошенники выкачивают сумму, сопоставимую с бюджетом небольшой страны, а контролирует этот поток киевская власть Игорь Землянский На фото: в Харькове правоохранители разоблачили и прекратили деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого под видом выгодных инвестиций в криптовалюту выманивали деньги у граждан разных государств.