Каждый месяц из жителей России мошенники выкачивают сумму, сопоставимую с бюджетом небольшой страны, а контролирует этот поток киевская власть Игорь Землянский На фото: в Харькове правоохранители разоблачили и прекратили деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого под видом выгодных инвестиций в криптовалюту выманивали деньги у граждан разных государств.
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