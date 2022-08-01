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Сильные молитвы на все случаи жизни которые реально работают и помогают

Сильные молитвы на все случаи жизни которые реально работают и помогают

Каждому крещеному в православной вере человеку обязательно нужно знать три молитвы. Конечно, существуют молитвословы, в которых указаны «молитвы на всякую потребу» — утренняя, на начинание всякого нового дела, молитва перед трапезой и многие другие.

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