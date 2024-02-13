Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» группировки «Запад» Вооруженных сил РФ атаковали скопление украинских военных во время ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении спецоперации.
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