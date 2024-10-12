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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Genshin Impact в Китае заработала 5 миллиардов долларов, а во всем мире — еще стольк...

Genshin Impact в Китае заработала 5 миллиардов долларов, а во всем мире — еще стольк...

Genshin Impact в Китае заработала 5 миллиардов долларов, а во всем мире — еще столько жеКак сообщает аналитическое агентство Niko Partners за прошедшее с момента релиза время мобильная версия приключенческого экшена Genshin Impact заработала более 5 миллиардов долларов, и это только в Поднебесной!Читать дальше → источник#Genshin_Impact #Partners.

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