Ким Кэттролл появилась на обложке Vogue и рассказала о проблемах женщин после 60 лет

Ким Кэттролл появилась на обложке нового номера греческого Vogue. В интервью 67-летняя атктриса рассказала о своём эпизодическом, вызвавшем бурную реакцию поклонников, появлении в финале второго сезона сериала "И просто так" — cпин-оффа "Секса в большом городе".
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