Ученые заявили, что COVID может отбирать у головного мозга до 20 лет жизни

Группа Специалистов Ливерпульского университета выяснила, что коронавирус отнимает у мозга 20 лет. Они провели исследование и доказали, что для некоторых пациентов вирус COVID-19 сравним с серьезной черепно-мозговой травмой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии