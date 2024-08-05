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Военные новости ★ спецоперация

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В Британии созывается экстренное заседание специального комитета COBRA в связи с

В Британии созывается экстренное заседание специального комитета COBRA в связи с массовыми протестами в ряде городов Британские города продолжают охватывать протесты.

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