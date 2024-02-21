WP: отступление ВСУ из Авдеевки было организовано плохо и хаотично

17 февраля стало известно, что ВСУ полностью оставили Авдеевку и город перешел под контроль России. Источники из числа украинских военных и американских чиновников рассказали The Washington Post, что отступление ВСУ было плохо организовано и часть солдат оказалась в ловушке после того, как в город вошли российские войска.
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