WP: отступление ВСУ из Авдеевки было организовано плохо и хаотично

17 февраля стало известно, что ВСУ полностью оставили Авдеевку и город перешел под контроль России. Источники из числа украинских военных и американских чиновников рассказали The Washington Post, что отступление ВСУ было плохо организовано и часть солдат оказалась в ловушке после того, как в город вошли российские войска.