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Дюшен – 4-й игрок в истории «Далласа» с решающим голом в серии плей-офф в матче с 2+ овертаймами

Дюшен – 4-й игрок в истории «Далласа» с решающим голом в серии плей-офф в матче с 2+ овертаймами

«Старс» прошли «Эвеланш» во 2-м раунде плей-офф НХЛ (4-2, 2:1 2ОТ в шестом матче).  33-летний нападающий в 3-й раз в карьере забил в овертайме матча плей-офф.

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