Жители ХМАО вошли в десятку самых активных путешественников России

Жители Ханты-Мансийского автономного округа вошли в топ-10 самых путешествующих россиян этой осенью. Регион занял девятую строчку рейтинга, обогнав Татарстан, Ставропольский, Приморский край и Тюменскую область.
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