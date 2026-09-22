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Царьград

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Евросовет и Канада планируют провести саммит в октябре

Евросовет и Канада планируют провести саммит в октябре

Председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что в октябре ЕС и Канада проведут саммит. Урсула фон дер Ляйен анонсировала переговоры о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена ЕС.

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