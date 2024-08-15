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В Египте появилось объявление о продаже новой "Гранты" за 535 тысяч рублей

В Египте появилось объявление о продаже новой "Гранты" за 535 тысяч рублей

В Египте якобы начали продавать автомобили "Лада Гранта" вдвое дешевле, чем в родной стране. Производитель заявил, что не имеет к этому отношения.

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