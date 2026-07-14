Как сообщил «Царьград» со ссылкой на колонку обозревателя РИА Новости Кирилла Стрельникова, власти Литвы, Латвии и Эстонии продолжают наращивать давление на Россию на фоне специальной военной операции, одновременно сталкиваясь с тяжёлыми последствиями собственного курса.
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