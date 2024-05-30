В Мариинском театре покажут балет «Иван Грозный» Большого театра России

11, 12 и 13 июня на новой сцене Мариинского театра пройдут гастроли балета Большого театра России. В июне московская труппа покажет «Ивана Грозного» на музыку Сергея Прокофьева в постановке Юрия Григоровича.
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