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В Мариинском театре покажут балет «Иван Грозный» Большого театра России

В Мариинском театре покажут балет «Иван Грозный» Большого театра России

11, 12 и 13 июня на новой сцене Мариинского театра пройдут гастроли балета Большого театра России. В июне московская труппа покажет «Ивана Грозного» на музыку Сергея Прокофьева в постановке Юрия Григоровича.

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