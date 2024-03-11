Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Каждому армянину пенсию в 5 тыс. евро": Что ждет Армению после вступления в Евросоюз

"Каждому армянину пенсию в 5 тыс. евро": Что ждет Армению после вступления в Евросоюз

"Ну что, Николя, помогли тебе твои басурмане?" Баку потребовал у Пашиняна уйти ещё из 8 сёл Автор:  КОШКИН Иллюстрация из открытых источников Как известно, аппетит приходит во время еды.

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Комментарии
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radiofree RF
Никого история не учит,и эти захотели в гейропу за кружевными трусиками.Ну,что же флаг им в руки и барабан на пояс.Время покажет.
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18 час.
TG
Tamara Goncharuk
Пипец ждёт Армению с таким президентом. Одна уже в кружевных трусилях замучилась  задницей вилять,единственный жених и тот пропал в плену. Самое главное, что те кто гонит свой народ на смерть, сами даже в Армии никогда не служили. Трусливые твари: Пашинян, Макрон, Зеленский , поэтому они непременно будут уничтожены своим же народом. Ждать осталось недолго, а относительно пенсии, то армяне будут получать по 5 тыс. в рублях, а не в евро, а может быть и того меньше, как на Украине, где то в районе 3 тыс.руб. На днях у них и на пенсии денег не будет, если дядюшка Сэм не пришлёт. Докатились!
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18 час.
М
Мария
Это точно! Пашинян позавидовал кружевным труселям Зеленского! Ещё один европеец!
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17 час.

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