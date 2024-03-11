"Каждому армянину пенсию в 5 тыс. евро": Что ждет Армению после вступления в Евросоюз

TG

Tamara Goncharuk

Пипец ждёт Армению с таким президентом. Одна уже в кружевных трусилях замучилась задницей вилять,единственный жених и тот пропал в плену. Самое главное, что те кто гонит свой народ на смерть, сами даже в Армии никогда не служили. Трусливые твари: Пашинян, Макрон, Зеленский , поэтому они непременно будут уничтожены своим же народом. Ждать осталось недолго, а относительно пенсии, то армяне будут получать по 5 тыс. в рублях, а не в евро, а может быть и того меньше, как на Украине, где то в районе 3 тыс.руб. На днях у них и на пенсии денег не будет, если дядюшка Сэм не пришлёт. Докатились!