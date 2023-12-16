Десант ВСУ в Крынках похоронили русская артиллерия и снегопады

Украинские морпехи форсировали Днепр, даже не умея плавать Константин Ольшанский На фото: военнослужащий Центрального военного округа (ЦВО) во время боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» в зоне проведения специальной военной операции.