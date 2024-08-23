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Военное обозрение

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  • vilyushhenko Ильющенко
    Держите ворюгу и военного преступника, не дайте ему смыться!!!Экс-советник Кучм...
  • Галина 123
    Ну, ну, размечтались. А будет ли вообще такая страна через 5 лет?Британский генера...
  • федор
    Пёс мелкобритовский ! Ты своими вооруженными силами можешь только гадить , а вот на что то большее нет . Ваш номер 6....Британский генера...

Применение ИСДМ «Земледелие» в Спецоперации

Применение ИСДМ «Земледелие» в Спецоперации

Российские инженерные войска активно применяют системы дистанционного минирования «Земледелие». Такая техника способна быстро минировать заданные участки местности и неоднократно подтверждала свою пользу.

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