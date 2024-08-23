Применение ИСДМ «Земледелие» в Спецоперации

Российские инженерные войска активно применяют системы дистанционного минирования «Земледелие». Такая техника способна быстро минировать заданные участки местности и неоднократно подтверждала свою пользу.
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