Баку и Ереван действуют заодно, чтобы выдавить Россию из Закавказья

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Легко "считать ситуации", сидя на горшке домашнего клозета. Радует одно - таких "счетовод'off", как вы во власти все меньше. Не дай Бог дать вам власть хотя бы над коммерческим сортиром Казанского вокзала. Завалите все, что даже невозможно.