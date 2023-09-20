Любопытно, однако

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Баку и Ереван действуют заодно, чтобы выдавить Россию из Закавказья

Баку и Ереван действуют заодно, чтобы выдавить Россию из Закавказья

Автор: Эдуард Биров В Карабахе, похоже, разыгрывается договорняк с целью выдавить Россию из Закавказья.

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Комментарии
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Игорь Меликов
Пашинян хуже Иуды.
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4 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Легко &quot;считать ситуации&quot;, сидя на горшке домашнего клозета. Радует одно - таких &quot;счетовод&#39;off&quot;, как вы во власти все меньше. Не дай Бог дать вам власть хотя бы над коммерческим сортиром Казанского вокзала. Завалите все, что даже невозможно.
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Владислав Владислав
Армения идет к краху.
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