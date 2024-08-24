Гринвуд собирается получить спортивное гражданство Ямайки. У него 1 матч за Англию

По данным ESPN, футболист «Марселя» собирается получить спортивное гражданство Ямайки. Ямайка сделала официальный запрос на смену спортивного гражданства Гринвуда Отметим, что Гринвуду предлагали выступать за сборную Ямайки в 2021 году, но футболист сделал выбор в пользу сборной Англии.