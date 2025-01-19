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Чтобы снизить риски для жизни, к репетициям встречи в верхах решено привлечь не двойников, а тройников президентов США и России

Чтобы снизить риски для жизни, к репетициям встречи в верхах решено привлечь не двойников, а тройников президентов США и России

Чтобы снизить риски для жизни, к репетициям встречи в верхах решено привлечь не двойников, а тройников президентов США и России.

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Комментарии
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Россиянин
А мы вот тоже самогоном балуемся.🙂
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5 час.
Астон Мартин
и суррогатов на полках в магазинах нет ???🤔
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1 час.
Астон Мартин
кстати кроме шуток , но лошадь самое грациозное и красивое животное ...🤔
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59 мин.

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