Эксперт дал советы по смене зимних шин на летние

Прежде чем записываться на шиномонтаж, стоит проверить износ комплекта. Если они сильно изношены, возможно, следует задуматься о покупке новых комплектов заранее, рассказал «Известиям» руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко 30 марта.