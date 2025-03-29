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Эксперт дал советы по смене зимних шин на летние

Эксперт дал советы по смене зимних шин на летние

Прежде чем записываться на шиномонтаж, стоит проверить износ комплекта. Если они сильно изношены, возможно, следует задуматься о покупке новых комплектов заранее, рассказал «Известиям» руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко 30 марта.

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