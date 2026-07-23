«Госуслуги» могут превратить в универсальную цифровую экосистему

В России задумались над созданием универсальной цифровой экосистемы на базе портала «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС 23 июля со ссылкой на аппарат вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
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