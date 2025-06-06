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Газета «Культура»

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Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинском театре в рамках фестиваля «Звезды белых ночей»

Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинском театре в рамках фестиваля «Звезды белых ночей»

Итальянский бас дважды выступит на сцене Мариинского театра. В рамках XXXIII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» в Мариинском театре дважды выступит легендарный итальянский бас Ферруччо Фурланетто.

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