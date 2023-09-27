Потребность в детских садах в Крыму обеспечена почти на сто процентов

В Крыму практически полностью обеспечена потребность в детских садах. Об этом сообщил в День работников дошкольного образования 27 сентября председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов в своих соцсетях.
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