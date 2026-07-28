Туск призвал Польшу усилить борьбу с насилием против украинцев

Премьер Польши Дональд Туск призвал президента бороться с нападениями на украинцев в стране. За первое полугодие 2026 года зарегистрировано 180 случаев агрессии против украинцев, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
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