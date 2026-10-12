ЕСПЧ признал нарушение Сербией прав девятилетнего ромского мальчика

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 6 октября 2026 года вынес решение по делу «Павлович против Сербии», признав нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Елена Кондратьева...
- ВВ Макрон объявил во...
- Макрон объявил во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым