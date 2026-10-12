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ЕСПЧ признал нарушение Сербией прав девятилетнего ромского мальчика

Евро­пей­ский суд по пра­вам чело­ве­ка (ЕСПЧ) 6 октяб­ря 2026 года вынес реше­ние по делу «Пав­ло­вич про­тив Сер­бии», при­знав нару­ше­ние ста­тьи 8 Кон­вен­ции о защи­те прав чело­ве­ка и основ­ных сво­бод.

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