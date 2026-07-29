Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава украинского военкомата заявил, что его подчинённые не пользуются дубинками, наручниками и газовыми баллончиками

Глава украинского военкомата заявил, что его подчинённые не пользуются дубинками, наручниками и газовыми баллончиками

Глава Полтавского областного военкомата, временно исполняющий обязанности Тарас Гринько, официально подтвердил, что сотрудникам военных комиссариатов Украины строго запрещено использовать против мирных жителей газовые баллончики, дубинки или наручники.

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