Глава украинского военкомата заявил, что его подчинённые не пользуются дубинками, наручниками и газовыми баллончиками

Глава Полтавского областного военкомата, временно исполняющий обязанности Тарас Гринько, официально подтвердил, что сотрудникам военных комиссариатов Украины строго запрещено использовать против мирных жителей газовые баллончики, дубинки или наручники.
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