Актриса Старшенбаум продемонстрировала поклонникам тело в купальнике

Экс-супруга Алексея Бардукова рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме. Фото: из открытых источников Актриса Анна Старшенбаум может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, поэтому регулярно демонстрирует поклонникам свои формы.