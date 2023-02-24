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Актриса Старшенбаум продемонстрировала поклонникам тело в купальнике

Актриса Старшенбаум продемонстрировала поклонникам тело в купальнике

Экс-супруга Алексея Бардукова рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме. Фото: из открытых источников Актриса Анна Старшенбаум может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, поэтому регулярно демонстрирует поклонникам свои формы.

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