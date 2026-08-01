В парке «Патриот» состоялось первое заседание наблюдательного совета по развитию

В Подмосковье состоялось первое заседание наблюдательного совета по вопросам реорганизации и работе Центрального парка «Патриот» Минобороны РФ с участием заместителей главы ведомства, представителей общественности и руководства парка «Патриот».
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