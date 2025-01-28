Визами по воде: Евросоюз ввел ограничения для грузинских чиновников

Евросоюз отменил безвиз для грузинских чиновников и дипломатов и готовит дополнительные ограничения. Новая американская администрация пока не определилась со своим отношением к закавказскому региону, поэтому посылает противоречивые сигналы.
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