Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, который в интересах Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал сведения о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ на территории республики.
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