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В Британии могут выбрать ястреба русофоба новым министром обороны — DT

В Британии могут выбрать ястреба русофоба новым министром обороны — DT

Одним из фаворитов на пост нового министра обороны Великобритании может стать замглавы МВД Том Тугендхат, который известный своими антироссийской риторикой, сообщили журналисты газеты The Daily Telegraph 17 июля со ссылкой на свои источники.

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