В Приморье фирма заработала больше 30 миллионов на нелегальных мигрантах

В Приморье сотрудники коммерческой организации за деньги осуществляли фиктивную регистрацию иностранцев и выдавали патент на работу, позволяющий иностранцам находиться на территории России более 90 суток.
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