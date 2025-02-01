Эдриан Ньюи: То, что Алонсо выиграл лишь два титула, не отражает его способности

Эдриан Ньюи: То, что Алонсо выиграл лишь два титула, не отражает его способностиAston MartinНовый управляющий технический директор Aston Martin Эдриан Ньюи рассказал, что хочет поскорее начать работу с двукратным чемпионом мира Формулы 1 с Фернандо Алонсо.